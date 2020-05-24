潘梓生：油價強勢接近尾聲

近來油價走勢雖然異常強勢，但也並非沒有道理。除了市場繼續憧憬疫情過去，經濟局部開放後，令油需求回升外，油組及美國油商積極減產，令市場憧憬油市供需回復平衡。

原油庫存過去兩周意外減少，似乎證明市場預測正確，也似乎代表油市已回復正常。油市早前的「超級升水」同樣已經消失，原油7月合約僅比8月合約低5毫，6月原油在合約到期前更升至超越7月水平，反映原油需求更為樂觀。

不過，筆者認為市場現時對油價實在過於樂觀，不少分析亦指油價近期上升超過3倍是過度反映經濟重開的憧憬。首先，油需求是否能迅速回復正常仍是問題，航空業佔全球原油需求超過10%，近日全球新增染疫人數再創新高，油需求正常化仍然十分遙遠。另外，油價回升將驅使美國油商重投生產，美國產油量減少僅屬短期現象。

更重要的是，油市升水狀況大幅收窄，儲存油商有更多誘因先行將庫存推回給市場，屆時將為油價帶來更大壓力。走勢方面，油價庫存減少數據公布之後，油價不升反跌，反映油價對好消息反應已出現疲態，油價在市場開始重新risk off之際，將有望再度失守30美元。

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生

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