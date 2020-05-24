郭家耀：中概股加速回歸　港交所最受惠

恒生指數公司公布關於納入同股不同權公司及第二上市公司的諮詢結果，決定將兩類公司納入恒指及國指選股範疇，此類公司在指數的個別成分股比重上限設定為5%。流通股份市值計算方面，大中華的同股不同權公司的所有一股多票的股份將被視為非流通股份。第二上市的公司中，公司市值只根據其在香港註冊的股本部分計算。

此外，恒指公司撤除對紅籌股及民營企業加入國指自2018年起實施的額外挑選準則，即上市歷史、股價波幅及財務表現，在實施此變動後的首次國指檢討中，將最多變換3隻成分股。恒指公司指出，決定對現時恒指的定位不作任何改變，同時亦不會對香港與內地成分股及金融股，在恒指中的比例或比重作出限制。市場代表性將仍然是恒指成分股變動的主要考慮因素。恒生指數公司將在今年8月的指數檢討開始，對恒指及國指實施有關變動。

長遠而言，加入更多新經濟類股份為恒指成份股，相關股份權重將升至近20%，而傳統類股份如金融股比重則有所下調，令指數結構更趨平衡，亦可全面反映目前市場資金配置情況，增強指數的認受性。不過，由於恒指及國指的成員重壘越來越多，兩者之者的表現將更趨一致，將減低投資者對國指的關注度。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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