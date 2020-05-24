鄭勤龍：美團績前挫7%　下調幅度將會更大？

承接本欄於上年底對美團的預測，當時美團剛上破100港元關口，曾預視『美團中線走勢將利好的「姤」卦和「乾為天」卦，然而因以「龍」為象徵的「乾為天」卦，在龍飛上天之前必須先著地，因此，建議投資者可趁其股價回落之時才考慮吸納作中長線持有』。回顧本年美團的表現，其股價在3月中曾低見70.1元，而在日前卻再創下131.4元新高，其上下變化的幅度可算是相當大，與龍的伸展，能屈能伸的象義不謀而合。

「漸」卦的本意為循序漸進的意思，「漸」卦的經文是在講述鴻鳥的飛行故事。鴻是一種體型寵大的水鳥，不能一口氣飛得很遠，所以每當鴻鳥要飛往很遙遠的地方時，都會一邊飛行一邊尋找歇息地，引申為「止而進」。

由於市場憧憬美團等同股不同權的公司(W股)有望晉身藍籌股系列而受到追捧，可是上周五(22日)卻受到人大即將審議港版國安法、中美關係持續緊張等負面消息帶動下，其股價急跌7.3%，收報118.5元。

由於「坎為水」卦為易經四大難卦之一，水性向下流，所以不排除美團向下調整的幅度會比想像中更大，若然有跟隨本人建議在之前趁其股價回落時吸納的讀者，可考慮在現水平先行獲利為宜。

玄學金融家鄭勤龍

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