【星期一‧炒啲乜】內憂外患夾擊　「五窮月」探底博反彈？

市場對股市一直有「五窮六絕七翻身」之說，回顧「五窮月」上半段受惠於新冠肺炎疫情初步可控，各國開始研究重啟經濟或分階段放寬禁聚令，大市回復生氣，港股反覆向好，一度收於24,600點之上，但冷不防中美關係再度惡化、市場擔心疫情出現第二波，以及中國人大兩會若干政策出台等影響，投資者憂慮情緒升溫，恒指於上周五(22日)單日大插1,349點，創2015年7月以來最大跌幅，連兩萬三點關亦失守。

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