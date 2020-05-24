【星期一‧炒啲乜】內憂外患夾擊 「五窮月」探底博反彈？
2020年05月24日 10:00
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市場對股市一直有「五窮六絕七翻身」之說，回顧「五窮月」上半段受惠於新冠肺炎疫情初步可控，各國開始研究重啟經濟或分階段放寬禁聚令，大市回復生氣，港股反覆向好，一度收於24,600點之上，但冷不防中美關係再度惡化、市場擔心疫情出現第二波，以及中國人大兩會若干政策出台等影響，投資者憂慮情緒升溫，恒指於上周五(22日)單日大插1,349點，創2015年7月以來最大跌幅，連兩萬三點關亦失守。
展望未來，除了繼續關注全球疫情有否緩和迹象，市場高度注視中美摩摖會否進一步升溫。個股方面，市場憧憬最快可於8月「染藍」的美團點評(03690)將於周一(25日)公布今年首季業績，業績將很大程度反映疫情的影響；加上本星期有期指結算，投資者入市前，不妨參考以下專家的財經分析及建議，為投資做好準備。
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