港府：保障國家安全有助維持有利的營商及投資環境

財政司司長陳茂波在其網誌表示，正在北京舉行的全國人大會議，將審議有關健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案。也許有人憂慮此舉會否影響外商在港的投資信心，以及香港的國際金融中心地位。對於這些問題，必須正視目前香港所處的大環境和現實狀態。

如果在已經極為政治化的本地社會中，還摻雜着意圖牽制中國的境外利益與力量，香港的發展前路只會更顛簸。動盪不安的社會表象，晦暗不明的干擾因素，除了影響民生和市民人身安全，最終還將根本性地動搖外商的投資信心。事實上，自修例風波以來的暴力衝擊和社會動盪，與及港獨主張的冒起，已令本地及外國投資者擔心香港的政治及社會穩定風險。此時此刻，立法堵塞香港在國家安全方面的漏洞，有其必要和迫切性，亦有利於保持社會安全穩定，最終將有助維持有利的營商和投資環境。

至於部份外國商會對有關立法表達的關注，提到希望香港以往賴以成功的各項優勢，包括資訊自由、言論自由、政府透明度、廉潔奉公等，能繼續得以保持。事實上，政府一直努力保護及鞏固這些優勢。中央政府亦強調，將繼續依法保護各國在港合法利益，依法保護外國投資者在港合法利益。各種外國在港的正常投資和經貿活動，由於不會危害國家安全，可以繼續進行，毋須過慮。

正如政府一直強調，香港是國家的國際金融中心，發揮連繫內地和國際市場的橋樑作用。社會安全、政治穩定是國際金融中心不可或缺的必要條件。國家安全法的訂立，能提供這方面的保障，同時不會影響正常的人流、物流、信息流和資金流的運行。事實上，其他國際金中心都有他們的國家安全法例，卻並沒有影響其發展動力。

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