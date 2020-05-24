寶翠園海景戶減140萬沽　原業主仍賺2122萬元

利嘉閣地產至尊豪宅西南大學站分行助理分區經理鄭敬曦表示，市場新近錄得西半山寶翠園 5座中層A室的成交，單位實用面積約1,103方呎，建築面積約1,409方呎，三房一套連工作間間隔，望海景。單位放盤近1年，業主原開價2,980萬港元，經議價後減價140萬或約5%，獲買家以2,840萬元承接，折合實用面積呎價約25,748元，折合建築面積呎價約20,156元。

據悉，原業主於2001年6月以約717.6萬元購入上述單位，持貨19年，現轉手帳面獲利約2,122.4萬元，物業升值約3倍。

寶翠園本月至今累錄約兩宗二手成交個案，平均實用面積成交呎價為29,328元，平均建築面積成交呎價為23,098元，屋苑現時有106個單位放售，叫價由1,680萬元起。

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