人行預警內銀今年利潤或現負增長

由中國人民銀行主管的內地媒體周日(24日)在社交平台顯示，人行研究局課題組撰文指出，今年首季銀行貸款增量上升較多，銀行利潤大部分將用於補充資本金，為保持對實體經濟支持的持續性提供重要保障。面對疫情衝擊與經濟下行疊加的複雜局面，內地金融風險有所積聚。

隨着實體經濟困難向金融領域傳導的滯後效應逐漸顯現，以及一些政策因素的影響，銀行後期不良貸款處置及資本消耗壓力明顯加大，銀行利潤增速可能下滑，不排除年內出現零增長或負增長的可能。銀行有必要做好預備方案，應對可能出現的不良貸款反彈，更好支持實體經濟發展。

人行認為，目前與滿足實體經濟發展的正常融資需求相比，商業銀行還存在較大資本缺口，面臨資本補充渠道少、難點多、進展慢的難題。

事實上，內銀利潤增速總體趨緩，盈利能力有所下降。今年首季度，商業銀行淨息差為2.1%，比上年同期下降7個百分點；資本利潤率為12.09%，比上年同期下降115個百分點；資產利潤率為0.98%，比上年同期下降4個百分點。

淨息差為內銀盈利能力的關鍵指標，直接反映銀行存貸生意表現。人行指，內地商業銀行淨息差處於國際中等水平，高於亞洲銀行業、低於美歐銀行業的平均水平。從資本回報率（ROE）、資產回報率（ROA）看，盈利能力與歐美大行接近，並不畸高。

銀行資產質素尤惹市場關注，人行表示，由於中國金融周期與經濟周期不完全同步，不良貸款風險暴露存在一定滯後性，加上疫情以來銀行業對企業實施延期還本付息等政策，在資產質量承壓情況下，後期銀行恐面臨更大的不良貸款處置和資本消耗壓力，直言銀行不良貸款上升壓力將進一步大增。

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