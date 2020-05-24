新盤專輯：半山捌號落實周四開售68伙
2020年05月24日 15:01
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市區新盤魚貫開售。英皇國際(00163)執行董事楊政龍表示，西半山半山捌號於上周連環推出2張價單，今日(5月24日)公布第1號銷售安排，首輪推出68伙將於本周四(5月28日)正式公開發售。
為應對疫情關於人流聚集的要求，是次特意安排首日開售活動在灣仔英皇駿景酒店內進行，令買家可以在舒適而安全的環境下進行選購。
該公司執行董事張炳強亦稱，項目於上周四起開放展銷廳及示範單位，至今市場反應熱烈，集團對項目具有信心。據了解，不少參觀人士來自港島區，主要為中環半山區內客，為方便上班，有意購入單位上車自住。同時亦有不少為分支家庭，打算為子女置業。亦有買家計劃購入單位作長線投資收租之用。
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