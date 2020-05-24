Apple以這種方式進軍汽車市場　投入190億美元

蘋果公司(Apple Inc.)最神祕的項目「Apple Car」再引起分析師注意，外國媒體報道，摩根士丹利的分析師Katy Huberty表示，公司今年將在研究和開發與此相關的「垂直整合解決方案」上投入近190億美元。

數據顯示，整個汽車行業的研發支出為800至1,000億美元，蘋果公司的大量資金投入，將逐漸顛覆整個汽車市場。雖然Apple進行了大量的投資，但目前市場仍不清楚究竟是會自己造車，還是打造自駕技術平台。

Katy Huberty則認為，Apple將汽車技術視為一個「可以為更好解決方案做出貢獻的巨大市場」，集團進入汽車技術領域將會是一個垂直整合的解決方案。

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