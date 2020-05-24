歐盟又攬炒！四國阻撓5000億歐元復甦方案

歐盟在抗擊新冠肺炎上難團結一致，在疫後重建也是如此。奧地利、荷蘭、丹麥和瑞典4國拒絕了早前由德國及法國提出的經濟重振方案，更另行公布了一套方案。

據報道，德、法提出的方案，歐盟以發行5,000億歐元復甦基金的方式幫助歐盟成員國重振經濟，該基金將作為歐盟正常預算、以歐盟債券的形式在歐盟的27個成員國中發放，在新冠肺炎疫情中遭災最嚴重的歐盟成員國將有權優先申請。這筆資金將由歐盟編列預算逐年償還，而不是由受惠國家個別償還。

這種「債務共同化」的方式自然難被疫情較輕的國家接受，奧地利、荷蘭等國政府表示，他們不支持或有意反對這個政策。

奧地利總理庫爾茨表示，奧地利政府支持歐盟給疫情嚴重的國家貸款解決其困境，但反對發行救助金來援助這些國家。

提出反對的四個國家反建議，成立一個貸款式的緊急復甦基金，以避免債務共同化，並規定貸款安排只能是暫時性和一次性，同時需在首兩年後，明確加入落日條款。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626