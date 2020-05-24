Wetland第2期首輪速沽95%單位 原價加推93伙
2020年05月24日 17:29
東網電視更多新聞短片
新鴻基地產副董事總經理雷霆(左)
新盤開售熱銷，新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期，延續1期暢旺銷情，昨日(5月23日)進行首輪銷售，售出首批逾95%單位，為集團套現超過13億元。有見市場反應熱烈，向隅客眾多，故即日(5月24日)加推價單第4號共93伙應市，折實平均呎價為12,538元，屬原價加推。
他指出，預料「港版國安法」對樓市影響不大，香港樓市是由用家主導，市民有實際的居住需求，加上近日本地疫情已受控，相信將有更多買家入市，換樓意欲強勁。
新地代理總經理胡致遠稱，項目首輪銷售的客源分布，當中約50%來自屯門、元朗及天水圍，約25%來自新界其他地區。昨日售出單位中，有2伙售價逾1,800萬元。而A組有1組家庭客購入2間別墅單位，合共售價逾2,500萬元，整日共有逾10組買家購入2伙。
他指出，新價單首度推出一房及一房連儲物房間隔單位，入場單位是第2座1樓B2室，實用面積為318方呎，折實售價為398.64萬元。而價單第4號整體的最高折實售價為883.02萬元，折實呎價介乎10,744至16,118元。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！