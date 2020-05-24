Wetland第2期首輪速沽95%單位　原價加推93伙

他指出，預料「港版國安法」對樓市影響不大，香港樓市是由用家主導，市民有實際的居住需求，加上近日本地疫情已受控，相信將有更多買家入市，換樓意欲強勁。

新地代理總經理胡致遠稱，項目首輪銷售的客源分布，當中約50%來自屯門、元朗及天水圍，約25%來自新界其他地區。昨日售出單位中，有2伙售價逾1,800萬元。而A組有1組家庭客購入2間別墅單位，合共售價逾2,500萬元，整日共有逾10組買家購入2伙。

他指出，新價單首度推出一房及一房連儲物房間隔單位，入場單位是第2座1樓B2室，實用面積為318方呎，折實售價為398.64萬元。而價單第4號整體的最高折實售價為883.02萬元，折實呎價介乎10,744至16,118元。

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