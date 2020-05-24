中證監：反對美國將證券監管政治化

就美國國會參議院通過《外國公司問責法案》事宜，中國證監會有關部門負責人表示，注意到相關情況。從法案以及美國國會有關人士的言論看，該法案一些條文內容直接針對中國，而非基於證券監管的專業考慮，中證監堅決反對這種將證券監管政治化的做法。

該法案要求在美上市的外國公司須遵循美國審計和法規標準，否則其股份將被禁止交易。外國公司作為上市發行人，僱用非美國監管的會計公司，而致美國上市企業會計監督委員會(PCAOB)無法加以核實，該公司須證明其不歸外國政府所有或控制；而一旦PCAOB連續3年未能審計該公司的財務報告，法案將禁止有關股份在美國證券交易所上市。即使法案仍需待眾議院審議通過，並呈交總統特朗普簽署方能生效，但中證監認為，該法案完全無視中美雙方監管機構長期以來加強審計監管合作的事實。

中證監又指，該法案對雙方利益都會造成損害，不僅阻礙外國企業赴美上市，更將削弱全球投資者對美國資本市場的信心及其國際地位。優質上市企業是各國資本市場競爭的重要資源，相信國際投資者會根據符合自身最大利益的需要，做出明智選擇。並希望美國有關方面秉持專業精神，與中方相向而行，按照市場化、法治化原則處理監管合作問題。以實際行動切實推進中美審計監管合作，促進雙方早日達成共識，共同保護投資者合法權益。

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