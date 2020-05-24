美股3月見底反彈　讓25人身家進帳近2萬億元

美股近月表現受新冠肺炎拖累，惟這輪調整已在3月23日見底。據估算，自此之後的反彈，已讓全球最富有的25人身家進帳了2,550億美元(折合約1.98萬億港元)。

《福布斯》雜誌評估了全球最富25人的財產變化情況，從3月23日至5月22日，Facebook創辦人朱克伯格的身家升幅最高，增長了314億美元，達到865億美元，Facebook的股價也上漲了約60%。

其次是全球首富、零售商亞馬遜的創辦人貝索斯，疫情期間，他的資產增至1,469億美元，增幅為299億美元。

報道指出，這一結果突顯出即使在全世界經濟及勞動力市場經歷近年來最嚴重的危機時，市場對世界上規模最大、最專注於技術的公司給予正面回饋。

據悉，全球25個最富有的商人的總資產達到1.5萬億美元，這個數字佔《福布斯》富豪榜上億萬富翁的總資產的16%。

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