樓價UPDATES：領都四房以1225萬沽 同類今年新高

換樓需求推動，將軍澳領都四房單位，本月放盤即減至1,225萬元沽，屬同類型單位今年新指標。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●薄扶林碧瑤灣19座中層D室，實用面積1,363方呎，套三房間隔，以2,500萬元易手，實用呎價18,342元，原業主於2013年2月以1,938萬元買入單位，持貨7年，帳面獲利562萬元，單位升值29%。

●西營盤華輝閣高層B室，實用面積約282方呎，兩房間隔，望樓景，今年4月中開始放盤，原業主開價620萬元，經議價後減價40萬元或約6.5%，終以580萬元交吉形式沽出，實用呎價約20,567元，原業主於2012年10月以約358萬元購入，持貨7年轉手帳面獲利約222萬元，物業升值約62%。

●灣仔尚翹峰5月至今尚翹峰錄約5宗租務成交，較上月同期3宗增加約67%，其中2座中低層B室，套三房間隔，實用面積約650方呎，以約35,000元放租6個月，獲外區客洽詢，議價後減價5,000元，以30,000元租出，實用呎租約46.2元，新租客為家庭客，睇樓兩次決定承租，業主於2007年12月以約698萬元購入，現享回報約5.2厘。

●北角DIVA高層B室，實用面積493方呎，兩房間隔，原先開價1,100萬元，放盤3個月，減價60萬元或5.5%，以1,040萬元易手，實用呎價21,095元，原業主於2014年5月購入上址，當時作價989.4萬元，持貨至今轉售帳面獲利50.6萬元，單位6年升值5%。

●筲箕灣i·UniQ 譽都本月錄首宗成交，單位為中層B室，實用面積約376方呎，一房間隔，外區客議價後以682萬元市價承接，實用呎價約18,138元，原業主於2011年5月份以約641萬元購入，是次轉售帳面獲利約41萬元。

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九龍區

●將軍澳領都5座左翼中高層D室，實用面積972方呎，四房間隔，望山景，本月才開價1,300萬元放售，剛以1,225萬元獲換樓客購入，屬同類型單位今年新高，呎價約12,603元，原業主2011年以633萬元購入，持貨約9年，帳面賺約592萬元，期內升值約93.5%。

●將軍澳南豐廣場5座低層F室，實用面積約375方呎，兩房兩廳間隔，微減5萬元，以635萬元沽出，實用呎價約16,933元，原業主於2012年11月以379萬元買入，持貨7年至今轉手帳面獲利約256萬元，單位升值約68%，屋苑5月暫錄約4宗二手成交個案，平均實用呎價約15,846元。

●將軍澳都會駅2座中層B室，實用面積約678方呎，套三房連雜物房間隔，望海景，上年11月叫價1,300萬元放售，其後於今年4月減價至1,125萬元，終於日前以1,118萬元交吉形式沽出，共減價182萬元或約14%，實用呎價約16,490元，原業主於2011年1月，以約545萬元購入上述物業，持貨約9年多，現轉手帳面獲利約573萬元，物業升值約1.1倍。

●將軍澳都會駅2座高層F室，實用面積679方呎，套三房間隔，另設儲物房，望山景，剛以1,168萬元易手，實用呎價17,202元，原業主於2005年10月以448萬元入市上址，持貨近15年，現轉手帳面獲利720萬元離場，單位期內升值1.6倍。

●奧運站柏景灣10座高層H室，實用面積465方呎，兩房間隔，吸引用家承接，以1,180萬元成交，實用呎價約25,376元，原業主於2015年7月斥資約950萬元購得，是次轉手帳面獲利約230萬，升值約24%。

●長沙灣曉悅5月至今市場共錄約5宗租務成交，較上月同期大幅攀升，該盤一個低層E室一房單位，實用面積約273方呎，以約14,5000元放租約兩個月，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價2,000元或約14%，以12,500元租出，實用呎租約45.8元，新租客為年輕情侶，睇樓兩次決定承租，業主於2014年11月以約391.7萬元購入，現享回報約3.8厘。

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新界區

●馬鞍山翠擁華庭1座高層A室，實用面積837方呎，三房兩廳間隔，原先開價1,070萬元，微減10萬至1,060萬元成交，實用呎價12,664元，原業主於2008年6月購入上述單位，當時作價485萬元，持貨12年至今沽售，帳面獲利575萬元離場，單位升值1.2倍。

●馬鞍山居屋錦英苑錦義閣中層1室，實用面積401方呎，兩房間隔，原先於已補價自由市場開價560萬元，減價20萬元，減幅3.6%，以540萬元沽出，實用呎價13,466元，原業主於2003年10月購入上述單位，當時作價67萬元未包補地價。

●大圍盛薈5座北翼中層C室，實用面積784方呎，套三房間隔，原先開價990萬元，放盤長達1年，加價332萬元，升幅約34%。最終以1,322萬元沽出，實用呎價16,862元，原業主於2011年4月以812萬元購入，持貨至今沽售，帳面獲利510萬元，單位9年升值63%。

●沙田第一城47座低層G室，實用面積304方呎，兩房間隔，望園景，原先開價560萬元，放盤兩星期，減價15萬元或2.7%，最終以545萬元易手，實用呎價17,928元，原業主於2013年7月購入上址，當時作價293萬元，持貨近7年至今轉售，帳面獲利252萬元，單位期內升值86%。

●大埔逸瓏灣I廈1座中層A室，實用面積約2,004方呎，四房兩套房連工人套間隔，望海景，去年12月中叫租75,000元放租，經議價後減價12,000元或約16%，終以63,000元租出，實用呎租約31元，業主於2015年7月以約3,923.3萬元購入上述單位，現租出可享租金回報率約1.9厘，屋苑本月至今累錄5宗租賃成交個案。

●上水居屋彩蒲苑A座低層13室，實用面積約363方呎，兩房間隔，日前以9,000元獲承租，實用呎租約25元，業主於2014年12月，以約273萬元已補地價購入，現租出享租金回報率約4厘，屋苑彩蒲苑5月至今累錄約3宗租賃個案。

●元朗洪水橋尚城2座中層C室，實用面積760方呎，套三房間隔，以743萬元沽出，實用呎價9,776元，新買家為區內分支家庭，見近期新盤反應熱烈，預計樓市難跌，故加速入市，睇樓當天立即購入上址，原業主則於2011年7月以519.8萬元一手買入單位，帳面獲利約223.2萬元，單位9年升值43%

●屯門兆禧苑D座低層7室，實用面積415方呎，兩房一廳間隔，區內客因原來居所裝修，為方便視察工程進度，加上區內可短租的單位不多，決定一筆過預繳租期內三個月租金，以月租10,000元即睇即租，實用呎租24.1元，如以同類型單位銀行估價約424萬元計算，租金回報率達2.8厘。

●屯門冠峰園2座中層A室，實用面積582方呎，兩房兩廳間隔，日前獲區內換樓客以607萬購入自用，實用呎價10,430元。

●屯門豐連1座高層B室，實用面積511方呎，兩房兩廳間隔，減價達15萬元，同區首置買家即將結婚，決定以715萬元購入，實用呎價13,992元。

●青衣青怡花園1座低層B室，實用面積約343方呎，兩房間隔，叫價570萬元，減至525萬元易手，減價45萬元或約8%，實用呎價約15,306元，原業主於2010年1月以170萬元購入，持貨10年轉手帳面獲利約355萬元，物業升值逾2倍，該盤本月暫錄約2宗二手成交，平均實用呎價約15,889元。

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