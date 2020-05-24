新盤UPDATES：再有項目啟動攻勢　料推高月內銷量

各區新盤排隊開售，帶動本月一手住宅交投顯著轉旺，料下周發展商推盤意欲仍然積極，並且再有新盤啟動銷售攻勢，料進一步推高月內銷量。

●Wetland第2期首輪速沽95%單位 原價加推93伙

新鴻基地產（00016）副董事總經理雷霆表示，旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期，延續1期暢旺銷情，昨日（5月23日）進行首輪銷售，售出首批逾95%單位，為集團套現超過13億元。有見市場反應熱烈，向隅客眾多，故即日（5月24日）加推價單第4號共93伙應市，折實平均呎價為12,538元，屬原價加推。

他指出，預料「港版國安法」對樓市影響不大，香港樓市是由用家主導，市民有實際的居住需求，加上近日本地疫情已受控，相信將有更多買家入市，換樓意欲強勁。

新地代理總經理胡致遠稱，項目首輪銷售的客源分布，當中約50%來自屯門、元朗及天水圍，約25%來自新界其他地區。昨日售出單位中，有2伙售價逾1,800萬元。而A組有1組家庭客購入2間別墅單位，合共售價逾2,500萬元，整日共有逾10組買家購入2伙。

他指出，新價單首度推出一房及一房連儲物房間隔單位，入場單位是第2座1樓B2室，實用面積為318方呎，折實售價為398.64萬元。而價單第4號整體的最高折實售價為883.02萬元，折實呎價介乎10,744至16,118元。

●山水盈周末連沽4伙 吸金近4100萬元

路勁地產位於元朗錦田北的山水盈，截至今午（5月24日）5時，周末連沽4伙大單位，全屬三房一套房連工作間戶型，套現4,096.2萬元。買家主要為換樓客，購入單位作自住用途。項目本月至今售出22伙，買家約6成來自元朗、屯門至荃灣等西鐵沿線地區，亦有約4成為九龍站及港島區的投資者。

●利奧坊‧曦岸買家以年輕客為主 約3成投資者

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，旺角利奧坊‧曦岸今日（5月24日）開售，公司買家的出席率約6成，由於該盤單位樓價以低於千萬元為主，可承造高成數按揭，買家以年輕客為主，料約7成為用家，約3成為投資者。

他指出，昨日天水圍Wetland Seasons Park第2期開售反應理想，單日一手住宅交投量逾230宗，反映「港版國安法」對樓市影響不大，始終物業具有自住實際用途。而截至昨日5月一手成交量已達1,350宗，創出近10個月新高，料全月數字可達2,000宗，創1年新高。

●利奧坊．曦岸開售：首推88個單位 年輕客為主

●利奧坊‧曦岸已錄40伙獲買家認購

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，旺角利奧坊‧曦岸今天（5月24日）開售88伙，截至晚上7時半，已有40伙獲得認購，包括16伙開放式及24伙一房戶。他指出，對項目銷情滿意，買家以年輕客為主，估計自住及投資客各佔一半。

●代理料利奧坊‧曦岸買家佔約8成為用家

美聯住宅部行政總裁布少明表示，旺角利奧坊．曦岸開售88伙，公司客戶錄得約7至8成出席率，按入票客源分布，當中九龍區佔約6成，新界區佔約3成，港島約1成。由於項目銀碼細，吸引不少上車客，用家佔比約8成，另約2成為投資客。

他預期項目入伙後，實用呎租可達60元，回報約3厘水平。項目亦吸引不少年輕買家捧場，有約7成準買家為80、90後人士，料不少獲父母資助首期。

●OMA by the Sea次輪銷售暫錄20多伙獲認購

●半山捌號落實周四開售68伙

市區新盤魚貫開售。英皇國際（00163）執行董事楊政龍表示，西半山半山捌號於上周連環推出2張價單，今日（5月24日）公布第1號銷售安排，首輪推出68伙將於本周四 ( 5月28日) 正式公開發售。

為應對疫情關於人流聚集的要求，是次特意安排首日開售活動在灣仔英皇駿景酒店內進行，令買家可以在舒適而安全的環境下進行選購。

該公司執行董事張炳強亦稱，項目於上周四起開放展銷廳及示範單位，至今市場反應熱烈，集團對項目具有信心。據了解，不少參觀人士來自港島區，主要為中環半山區內客，為方便上班，有意購入單位上車自住。同時亦有不少為分支家庭，打算為子女置業。亦有買家計劃購入單位作長線投資收租之用。

●OASIS KAI TAK全新地下連花園示範單位曝光

發展商積極促銷現樓特色單位。會德豐地產旗下啟德OASIS KAI TAK，至今累售625伙，僅餘23伙待售，包括10個標準戶及13伙特色戶。其中低座C座地下至1樓單位B，為地下連花園特色戶，屬四房一套間隔，面積1,409方呎，花園面積448方呎，為項目內最大面積花園。

單位方正實用，客飯廳間隔分明，落地玻璃窗連接私人花園，引入天然光線。主人套房特設衣帽間，提升空間實用性。項目提供的家倍靈活1088付款計劃，提供近3年成交期之先住後付安排，為買家提供靈活付款方式。

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