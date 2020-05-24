【地產專題】西洋菜南街驚現16間吉舖　史上最「凶」

面對新冠肺炎疫情肆虐，加上「港版國安法」提案震盪香港金融市場，零售消費市場暫難以復甦。現時核心購物區街舖空置情況愈來愈嚴重，當中旺角西洋菜南街已出現多達16間吉舖，料創該街道歷來最多，較2017年7月高峰期多六成。業界人士預計，今年底空置量有機會倍增。

過去十多年，亞皆老街至登打士街的一段西洋菜南街，一直是旺角區內人流最暢旺的街道，更是年輕人及旅客逛街的首選，街內設有多間連鎖化妝品店、電器店、鐘錶珠寶店、藥房及服裝店等，承租力較弱的商戶根本難以進駐。

不過近年零售市況明顯滑落，該街道的舖位租賃市況每況愈下，街內空置舖位數量持續上升。據東網統計，今年初該街道有8間吉舖，惟截至五月份，吉舖數量已飆升約1倍。同時，由於本港受肺炎影響，經濟環境嚴峻，街內有至少5間零售商戶已暫停營業，令到市況更加冷清。

今年初至今，該街道新增的吉舖包括西洋菜南街與亞皆老街交界單邊地舖，面積約1,800方呎，原由業主自用作本地服裝店，惟該舖於3月初結業，現時每月叫租約80萬元。至於同一街道雙號地舖，面積約700方呎，原由瑞士鐘錶店承租，惟於同月遷出後，業主已推出舖位招租，意向月租約30萬元。

而在4月至5月期間，該街道再新增4間吉舖，包括街內百寶利商業中心一個面積約1,531方呎的地舖，原租戶為連鎖電器店，舊租金約80萬元。同一街道單號地舖，面積約800方呎，原由藥房以約40萬元租用，惟於上月遷出。上述兩舖位的業主也沒有訂下具體意向租金水平。

除了上述於今年新增的吉舖外，該街道也不乏空置逾年的舖位。如西洋菜南街雙號地舖，面積約800方呎，已有逾3年沒有長約租戶進駐，至於街內一個面積約1,800方呎的雙號地舖連閣樓，則已交吉約一年，原租戶為英國化妝品牌。

喜來登旺鋪副董事總經理黃偉文認為，目前西洋菜南街空置情況為歷年來最嚴重，是次政府採取封關及禁聚令措施，令訪港旅客大減，本地人也盡量減少外出，旺區人流急挫，情況較2003年沙士更差。

他又指出，吉舖情況有機會進一步惡化，原因是部分業主向租戶提供約兩成租金減免，但未必能幫補其已損失的生意額，相信未來租約到期的商戶會遷出，而未到期的更有機會「拉閘唔做生意」，直接提前退租離場。

利嘉閣（工商舖）地產商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明則稱，來港旅客數字大跌，令從事電器、攝影工具、藥房及化妝品的商戶生意急挫，料今年內零售市況也難以改善，估計該街道舖位的租金水平，將要較對上一張租約回落五至六成，才能吸引新租戶進駐。

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