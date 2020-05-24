理財Campus：經濟歷劫！油金匯邊樣最好炒？

歐美國家新冠肺炎疫情有緩和迹象，部分地區開始放寬針對疫情的限制措施，重啟經濟的列車已經開動，刺激全球風險資產自三月見了低位後有所回升。而港股受制於政治事件困擾，短線難以睇清局勢，投資者不妨把眼光放遠，看急跌過後的外匯、期油及黃金投資工具，應如何作相關部署？

【期油：投資回報不及股匯】

紐約期油價格於4月份出現史上首次負數後迎來急彈，現升近每桶30美元，專家對後市甚樂觀。英皇金融集團業務總裁黃楚淇預計，未來一個多月產油國減產及各國逐步重啟經濟等好消息不絕於耳，將刺激油價穩步上揚，有望上試每桶42美元，而18美元為支持位。沙特阿拉伯宣布自願單方面減產每日100萬桶，目標是於6月份將每日原油產量降至750萬桶，將是2002年中以來最低水平。

但她指，炒油不如炒股匯！因油股或期油之預期投資回報未及其他熱炒股份或匯率。她預示，日圓於今年下半年會有大波動，勢創近30年的歷史位。她另提醒，若投資者有意追入，必須嚴選成交量最大的月份，以方便沽貨。

艾德證券期貨董事總經理陳健豪指，油價一度跌至每桶負40.32美元是由於炒家焗平倉所致，而吸收過是次經驗，投資者會提早轉倉，所以不相信期貨會再出現負數。

但他指，油價尚未有條件大升，因原油供應減少的幅度有限，不至於會出現供不應求。加上，許多國家開始解除疫情封鎖措施，但他指解封後經濟活動重啟步伐依然緩慢，且爆發第二波疫情的憂慮仍然存在，都令原油需求受壓。他估計油價將徘徊每桶20美元至30美元，投資者不妨追入期油炒波幅。

【金價：勢延續去年牛市】

在今年3月股市最受壓的時候，國際金價同樣跟跌，3月16日時低見每安士1,451.55美元，其後反彈力驚人，在4月14日已升至1,747.36美元的年內高位，僅約一個月急彈兩成。金價現時續處1,700美元以上，會否再刷新今年新高？

僑鑫金融集團大宗商品主管張強生表示，今年金價正延續去年牛市走勢，而三月時因股市急挫，部分投資者被迫賣金救股票倉位，但他們很快知道黃金在「疫」市下的避險作用而重新買入，令金價由低位的反彈速度很快，估計6月時有機會挑戰每安士1,800美元。

當疫情仍持續，美國繼續「無限放水」，放寬借貸，投資者擔心貨幣貶值，令金價下跌空間有限，他預期金價最多調整至1,600至1,650美元已可築底，年底或可上試1,925美元。然而，由於還有其他投資者仍因市場其他不明朗因素而尚未進入金市，以及在全球封城下，大眾消費意欲差，在中國和印度的金飾銷售更大跌，他認為金價今年暫未可衝破2,000美元。

【匯市：不妨密食當三番】

新冠肺炎疫情玩轉匯市，多個新興市場貨幣於三月中大插水，主流貨幣同樣Chok，但不少已較低位大升逾一成，其中澳元兌美元由低位反彈。艾德證券期貨董事總經理陳健豪指，外匯暫未見有大趨勢，不如睇技術走勢，密食當三番。

在「疫」市下，美元成為唯一避險貨幣，美匯指數於3月20日一度升至102.99。資深外匯業人士鄭廣復預計，美匯指數會徘徊98.5至101水平。隨着全球疫情逐漸緩和，加上美國無限量寬及派錢救經濟，不排除美國經濟會迅速復甦，料美元避險作用減退，導致美元上升動力有限。再者，今年中美貿易談判及美國總統大選都為美元帶來很大不確定性，這或令投資者對追逐美元有所卻步。但他有信心，美元作為儲備貨幣及結算貨幣的角色不會動搖，美國聯儲局亦不會實行負利率，所以美元不會有大幅貶值。

歐元於3月9日觸年內高位1.15後急插至3月23日的1.06，其後在1.07至1.10區間上落。鄭氏認為歐元短期內方向未明，會持續在上述區間浮動。因歐洲經濟自2010年歐債危機一直疲弱，長期的量寬對刺激經濟並未奏效，所以歐元難大漲。他估計，每逢經濟出現危機，歐盟解體的風險又再重現，從而對歐元匯率帶來壓力。

英鎊三月初出現急插，於3月20日觸年內低位1.14後反彈，至今在1.25水平上落。鄭氏建議投資者可趁英鎊兌美元跌至1.3樓下時吸納，料長線會在1.4至1.7水平浮動。他指，英國疫情嚴峻，料英國會延長脫歐過渡期。但英國資產向來「有價有市」，一旦匯率急劇轉弱，將吸引趁低吸納英鎊的資金。

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