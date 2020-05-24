港股前瞻：恒指恐下試22600點 料靠中資股托市

「港版國安法」審議在即，觸發恒生指數上周五急瀉1,349點，至22,930點，創2018年2月以來最大單日收市跌幅。面對本港局勢不穩，加上中美緊張關係升級，分析料港股短期內難見曙光，或進一步下試22,600點。

星展銀行(香港)投資總監辦公室(北亞區)高級投資策略師李振豪指，「港版國安法」事件發展續困擾大市，「可能係成個六月嘅主題」。他認為，恒指中以側重香港業務的股份較難「估底」，惟中資股表現會抑制大市跌勢。

他指，據金管局統計，本港銀行體系結餘四月下旬起持續上升，反映早前有資金流入港元避險，反而未見大舉撤資。「就算沽售香港資產套現，也未必會立即撤離，因此港元兌美元短期走勢只會較為波動。」

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，「港版國安法」已演變成中美議題，華府反應和具體行動將影響市場氣氛，加上疫情因素，港股本周易跌難升，短期內將下試22,600點水平，投資者不宜撈底。

另外，投資者對股市取態審慎，據富瑞金融資金流報告截至上周三止一周顯示，環球股票基金單周錄得約72億美元淨流出，貨幣市場基金亦錄近60億美元資金淨流出，是近十二周以來首次。

滬深港通則續有「新錢」流入，北向及南向交易分別連續8周及34周錄資金淨流入，累計金額達103億及456億美元。

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