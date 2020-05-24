今年新三板「創新層」首批掛牌公司名單出爐

營運內地新三板的全國中小企業股份轉讓系統公司日前公布，今年首批調入「創新層」掛牌公司名單，共計調入502家公司，調整後「創新層」公司共有1,146家，是「創新層」現有公司數量的1.74倍，是次調整自周一(25日)起生效。

去年股轉公司公布全面深化新三板改革，其中增設「精選層」，因此今年新三板正式形成「基礎層」、「創新層」及「精選層」的三層市場結構，符合不同條件的掛牌公司分別納入不同市場層級管理。據新規，在「創新層」掛牌滿1年的公司，將有機會申報在「精選層」掛牌。更重要是，「精選層」掛牌滿1年、且符合相關上市條件及交易所相關規定的企業，將可申請轉板至上海交易所或深圳交易所上市。

「基礎層」企業進入「創新層」的下次機會亦快將來臨，股轉公司有意於本月31日啟動第二批市場分層定期調整工作，預計6月底在股轉公司官網發布今年第二批市場層級定期調整的公司名單，完成第二批分層調整工作，換言之，「創新層」公司隊伍將進一步擴大。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626