成本增需求降　美國小型企業盈利前景令人憂慮　

美國正在重啟經濟，過程勢面臨挑戰，人們會否重新消費又是另一個問題，小型企業面對的挑戰尤大。財經雜誌《巴隆氏》指出，小型企業佔美國總就業人數近半、國內生產總值(GDP)一半，以及總商業收入40%，故小型企業的表現與經濟前景息息相關。

據就業數據供應商ADP資料，自3月以來流失的超過2,000萬個職位中，有近3分之2來自員工數目少於500人的小型企業。餐廳預約服務供應商Open-Table行政總裁Steve Hafner預料，疫情將導致4分之1餐廳結業。報道指，聯儲局和美國政府不應過度樂觀，因為目前小型企業僅恢復了約一半流失的收入。

不僅如此，商業活動重啟後，企業的防疫成本以至原材料成本均增加，但需求仍可能受壓一段時間，削弱企業盈利能力。這對於小型企業而言尤其不利，因為這些企業的邊際利潤較薄，現金儲備亦較少。

投資者對小型企業的抗逆能力感到憂慮，反映小型股表現的羅素2000指數今年以來跌約20%，相比之下，標指今年以來的跌幅已收窄至約8%。

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