【全球攬炒】禁令未解！國際旅遊恐跌至「80年代水平」

根據世界旅遊組織(UNWTO)數據顯示，假設從7月開始各國逐步開放邊境和解除旅行限制，預計今年的國際遊客人數將下降58%至6.1億人，這將使全球旅遊業回到1998年水平。如果到今年12月才放鬆限制，國際遊客人數將降至3.2億人，這一水平上次出現是在上世紀80年代中期。

事實上，在過去的20年裏，國際航旅遊客數量只下跌過兩次，分別是2003年SARS爆發導致遊客人數下跌了0.4%，及2009年全球金融危機導致國際旅遊人數下降了4%。

【航空業當災！全球商業航班數量按年急降近8成】

國際旅客急減，航空業會首當其衝，據實時航班監察網站AirNav RadarBox顯示，4月份全球商業航班數量暴跌至1.9萬至2.4萬水平，以4月29日為例，當日的航班數量為24,976班次，按月跌21.46%，按年大削至77.42%。

【航空業當災！環球航空公司收入全年恐蒸發逾2萬億元】

國際民航組織(ICAO)最新估計，全球航空公司的國際航空客運量今年可能減少15億人次，以此推算，國際航空客運力或下降近四分之三，與先前預期的淨經營收益相比，將損失2,730億美元(約2.12萬億港元)。

ICAO稱，最新的數據將分析時間由首3季延長至1年，並使用更為可靠的機票數據來計算收入減少。

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