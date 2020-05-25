【專家點評】古勝：地產收租股便宜莫貪

金融市場從來都冇想當然嘅事！市場憧憬內地召開兩會，對中港股有利，點知香港喺兩會召開首日(21日)就成為風暴中嘅主角，「港版國安法」被納入人大會議議程，既然大家冇水晶球，呢啲政治事件自然冇人估到！

至於後市點走？喺政治市主導下，大家只能夠見步行步，但一定要嚴守止蝕，寧願事後高追，都唔好泥足深陷，最緊要保存實力。再睇番恒指走勢，上周五最多冧約1,400點，跌至22,878點見支持，最終收報22,930點。若短線失守22,800點支持位，再下一級可能要見22,000點。而老古之前一路同大家講嘅控制注碼，小賭怡情，喺呢個時候終於派上用場。

不過，就算想撈貨，唔好因便宜而買，講緊嘅係本地地產股及收租股。點解睇到咁淡？事關香港可能因為政治而要面對國際資金流走困境，若然冇晒外資，中資仲會留喺香港？只靠香港人塘水滾塘魚，目前咁高嘅地產資產價格，可以維持落去？

展望本周，周一公布香港四月進出口數據，周三公布中國四月規模以上工業企業利潤數據，周五有美國四月個人消費支出物價指數，相信呢啲數字唔會令人有驚喜。喺香港風雨飄搖的日子，老古同大家一樣希望撥開雲霧見青天，但若然時不予我，希望大家堅守落去，蝕咗嘅錢可以賺番。

古勝

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