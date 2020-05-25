【另類指標】沈振盈：恒指短線望收復失地

過去一周港股大升大跌，周初從低位23,800點水平急速反彈，但受制於24,500點阻力位。至上周五，受到「港版國安法」消息影響而大跌逾千三點。當然，跌市主因是政治恐慌，跌勢既快且急，但對股市的影響亦相對短暫。

在技術上，恒指失守23,500點的支持位後，出現止蝕盤及恐慌拋售，最終收市低於23,000點。今次政治事件對部分香港人來說，可能是會帶來恐慌，但若說衝擊的力度，對樓市的影響更大。

從玄學角度分析，辛巳月股市不會太差。但6月5日之後，轉入「壬午」月，市況波幅更大，將會大升大跌。故此，相信今次事件造成的影響，在下周中至6月4日應該可以收復失地。

本周股市走勢預測：周一(戊辰日)為天干地支皆屬土，全土之局，市況偏軟，再試低位。周二(己巳日)為天干屬土地支屬火，火生土之局，走勢靠穩。周三(庚午日)為天干屬金地支屬火，火剋金之局，大幅反彈。周四(辛未日)為天干屬金地支屬土，土生金之局，持續升勢。周五(壬申日)為天干屬水地支屬金，金生水之局，反幅靠穩。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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