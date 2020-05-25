【專家點評】陳政深：港交所具收集價值

中國人大政協兩會上周開幕，國務院總理李克強宣讀政府工作報告。中國今年不設國內生產總值(GDP)增長目標、通脹目標3.5%，大致與市場預期相若。市場着眼點在於政府來年的工作重心，顯而易見，穩定、保就業等是政府最重視之事。

投資是中國未來一段長時間最重要、最有效刺激經濟的政策元素。報告表明，今年赤字率擬按照3.6%以上安排，財政赤字規模較去年增加達1萬億元人民幣，而基本民生支出亦只能增不能減，除了鼓勵銀行大幅增加小微企業貸款外，亦大幅拓展政府融資擔保覆蓋面。

貨幣政策方面，報告表明須綜合運用降準降息、再貸款等手段，引導廣義貨幣供應量及社會融資規模的增速，明顯高於去年水平，更要推動利率持續下行。種種政策的客觀效果，就是令到市場上的游資增加，事關企業面對的並非單純的周轉問題，而是欠缺訂單；經濟面對的不是單純的疫情問題，而是欠缺動力。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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