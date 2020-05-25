附屬AESE發行轉換股份後　聯眾持股攤薄至43.86%

Knighted於今年4月29日將Knighted票據項下之200萬美元未轉換本金轉換(「過往轉換」)。當合併計算過往轉換及轉換金額之轉換時，公司於AESE之股本權益將於轉換

完成時，由50.1%被攤薄至43.86%。

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