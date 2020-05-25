附屬AESE發行轉換股份後 聯眾持股攤薄至43.86%
2020年05月25日 07:20
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聯眾(06899)公布，於今年5月22日(拉斯維加斯時間)，旗下非全資附屬公司AESE與Knighted(原本金額為500萬美元之階段票據之持有人)訂立第二份有抵押可換股票據修正及轉換協議。據此，Knighted同意按每股1.4美元之轉換價，將Knighted票據項下餘下的300萬美元未轉換本金轉換為AESE之普通股，而AESE已向Knighted發行2,142,858股普通股。
Knighted於今年4月29日將Knighted票據項下之200萬美元未轉換本金轉換(「過往轉換」)。當合併計算過往轉換及轉換金額之轉換時，公司於AESE之股本權益將於轉換
完成時，由50.1%被攤薄至43.86%。
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