【股民熱話】進入新時代　投資港股要有新思維…

香港近年好似行咗衰運，且一鑊比一鑊甘！但樂天的筆者認為唔使怕，恒指衰極仲企喺兩萬三，大家仍然在呼吸，只要做到保命守財，保持正向思維，終有一天會否極泰來，長遠機會還多的是！

作為一個有一定年資的股民，見過不少風浪，就如當年香港前途談判、內地學生運動、1997年回歸移民潮、2003年沙士、2008年金融海嘯等，香港都係好差，但都一一捱過。

雖然，今次的挑戰，唔係世界大圍的事，而係關係到香港本身的國際定位同競爭力的切身問題，喺唔少香港人眼中，算是人生中面對最大的危機，中老年的要擔心退休日子難過、青年要擔心前途問題難擔起頭家、幼少要擔心成長環境，總之論本地氣氛，着實見不到此地此刻有多大生氣，一時間負面情緒佔了上風。

●經濟發展押注中港戰線

站高一點看，如今放在大家眼前的，是一個新時代的來臨。其特點係，第一，香港的國際地位會被重新評估，這個評估，不是自己對自己的評估，而是外界給予的評估，包括信貸評級、獨立關稅地位、經濟與企業盈利前景等等。

呢個過程，唔會係三、兩個月就完，最終外界過去認識的「國際都會」，本質上會起了一定變化，所指的是由過去側重「國際」元素的亞洲「經濟個體」角色，轉變為更重視「中港」元素。反正大家要有心理準備，中美之爭不會可能維持十年八載，香港處夾縫之間，立場沒有選擇的餘地，「中港」戰線將得到進一步確立，這點變化投資者當切記！

●本地因素難再左右港股

其二，未來香港作為中國企業(尤其是炙手可熱的新經濟企業)境外首選市場的地位將會得到進一步確立，皆因內地當局必須以此來穩定香港的金融業以至整體經濟，讓新經濟到港上市，等同向香港經濟輸血，保持着一定的資金流動量。未來談港股走向，其實就是相等於討論中概股，港股前景更多取決於內地經濟發展，本地因素會變得愈來愈不重要。呢一點，也須清晰，別再表錯情。

●港股將成中概股代名詞

第三，港企步入沒落之路。正正由於香港失人和，人心散亂，所謂破壞容易建設難，不大可能在短時間內彌補這個創傷。本地經濟如吊命，半死不生，港企包括金融、地產、零售、製造等行業都難有運行。港企發展高峰不再，資源受限，打工仔想搵有好前途，宜落腳內資企業或外資企業。正正由於港企的發展江河日下，亦驗證到港企在港股的影響力會持續下降，取而代之就是港股就成了中概股的代名詞，這亦符合中美角力下，在美上市中企被趕，逐步回流港股上市的大趨勢。

●十年河東 十年河西

國際元素退減，取而代之是中港戰線。只要內地經濟持續發展，未來十年，香港經濟尚有可為，皆因內地還需要香港這個融資平台，只要十四億人口生活穩定的話，理論上其需求可支援七百萬人的生活必須。不過，再過十年，當內地的金融業改革開放和人民幣國際化進程取得進展，此起彼落，香港的融資角色亦會淡化。那這十年，香港經濟要建設甚麼新增長點，來保持着一定的經濟活力，養活七百萬人，既是政府需要思考和規劃的長遠問題，亦是仍留在香港發展和繼續投資香港的人需要深思的問題。

●身處變局 放眼長遠

講到尾，謹記任由市場如何暴跳，都總有停下來的一日。財富格局大洗牌後，無論是企業抑或個人，想做贏家，首要條件當是調整策略應對轉變。中港關係就如一座大山，客觀上可見未來屹立不搖。既然山不轉，只得路轉；路不轉人轉、人不轉心轉、念轉！中美兩強相爭，是避不過的世界大事。反正現實永遠是殘酷的，做人、謀事、投資也好，得盡量保持着正向思維，別被眼前危局所困而自亂陣腳。就拿出愚公的底氣，放眼長遠，難關總會過去的，機會也必定會重來！

東網財經專欄作者 帥哥

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