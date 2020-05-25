【市前重點睇】美匯指數企99.7　金價1730美元上落

●美匯指數企99.747，港匯見7.7569，離岸人民幣(CNH)弱見7.149，歐元考驗1.09關，英鎊跌至1.2186。金價企1,730美元。布油見34.8美元，紐油企33.02美元。道指期貨上升。

●美國10年期國債孳息率跌1.3點子，報0.6591厘。

●美國及新加坡周一(25日)因假期休市。

●紐約7月期油上周五收報每桶33.25美元，跌0.67美元或1.97%，全周計累升逾10%。布蘭特7月期油收報每桶35.13美元，跌0.93美元或2.58%。

●紐約期金上周五收報每安士1,735.5美元，升13.6美元或0.8%，全周計累跌約1.2%。

●英國富時100指數上周五收報5,993點，跌21點或0.27%；法國CAC指數收報4,444點，跌少於1點；德國DAX指數收報11,073點，升7點或0.07%。

●美國商務部將把奇虎360等24家註冊在中國、香港和開曼群島的政府及商業組織，以及9個中國實體加入實體清單，理由分別是與中國軍方或有關聯和侵犯新疆人權。

●美國運輸部指責中方阻止美國航空公司恢復中美航班。

●歐洲央行會議紀錄顯示，決策者已放棄V形復甦的希望，暗示買債計劃或在6月擴大。

●南韓傳媒報道，華為要求三星電子和SK海力士維持穩定的存儲晶片供應。

●港股ADR指數上周五尚收報22,791點，跌139點或0.61%。

●即月恒生指數夜期上周五收報22,797點，升96點，低水133點，成交32,866張。

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