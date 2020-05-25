康希諾生物重組新冠病毒疫苗臨床試驗研究論文出爐

在3月16至27日期間，公司篩選195個受試者，最終入組108名(男性51%，女性49%；平均年齡36.3歲)，接種低劑量(n=36)，中劑量(n=36)或高劑量(n=36)疫苗。所有入組的受試者都被納入分析。疫苗接種後的7日內，低劑量組有30名(83%)受試者，中等劑量組有30名(83%)受試者，高劑量組有27名(75%)受試者，報道有至少一種不良反應。

最常見的注射部位不良反應是疼痛，在疫苗接種者中有58名(54%)出現疼痛症狀；最常見的全身不良反應是發燒(50[46%])，疲勞(47[44%])，頭痛(42[39%])和肌肉疼痛(18[17%])。

所有劑量組的大多數不良反應為輕度或中度；且接種後28天內未報道嚴重不良事件；接種後14天ELISA抗體和中和抗體明顯增加，並在接種後28天達到峰值。特異性T細胞反應在接種後第14天達到峰值。

Ad5-nCoV由公司與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所聯合開發。Ad5-nCoV採用基因工程方法構建，以複製缺陷型人5型腺病毒為載體，可表達新型冠狀病毒S抗原，擬用於預防新型冠狀病毒感染引起的疾病。

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