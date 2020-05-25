中國船舶租賃獲最多1.168億美元定期貸款融資

中國船舶租賃( 03877 )公布，於2020年5月22日，公司全資附屬公司Fortune Central Shipping Limited、Fortune Wanchai Shipping Limited、Fortune Lantau Shipping Limited及Fortune Shenyang Shipping Limited(作為借款人)，與一家銀行(作為出借人)訂立融資協議。

據此，出借人同意向借款人授出最多1.168億美元的定期貸款融資，以為借款人將購買的4艘船舶的收購成本提供資金。融資協議項下的應付款項應自相關使用日期起計10年內悉數償還。

根據融資協議，公司已承諾，其將(1)始終為中國船舶工業集團有限公司(「中船集團」)的附屬公司；及(2)確保中船集團始終為公司單一最大股東(包括直接股權、間接股權及視作股權)，並對公司擁有絕對控制權(不論直接或間接)。

於該公告日期，中船集團間接持有該公司已發行股份約75%。

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