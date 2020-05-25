亞洲股市：日股曾抽升逾300點　韓澳股齊揚

亞洲主要股市做好，日本日經225指數大幅高開265點或1.3%，報20,653點，之後最多漲303點或1.4%，至20,691點。

日媒報道，日本政府考慮推出第二輪追加預算，規模超過100萬億日圓(約9,290億美元)的新冠肺炎病毒救助計劃，定於周三(27日)提交內閣批准。另據悉，東京考慮在5月重新開放劇院及購物商場。

報道又指，該計劃包括以無息或極低利息向企業提供超過60萬億日圓的無擔保融資，以及約12萬億日圓的資金支持。一個救助銀行的公共基金規模將擴大至15萬億日圓。該救助計劃並包括擴大日本政策投資銀行的投資額度及中小企業租金補貼等。

南韓首爾綜合指數高開10點或0.5%，報1,980點，其後一度升12點或0.6%，至1,982點。

澳股向好，早市曾升過93點或1.6%，報5,702點。

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