【專家點評】可持續投資不斷升溫 亞債料向好

亞洲企業愈來愈重視可持續投資策略，為區內市場創造不少機會。儘管企業在環境、社會及管治(ESG)議題上的披露情況正在改善，但數據庫仍然欠缺完整性及一致性，為主動型管理的可持續亞洲債券投資策略提供廣泛機遇。

亞洲市場對可持續投資的興趣正迅速增長，相關資產規模增長亦不容忽視。光看日本市場，可持續投資策略的資產規模近年以倍數增長，令日本成為繼歐洲及美國後，全球第三大可持續投資市場。與此同時，可持續投資策略帶動債券的發行量迅速增加。中國在2016年之前鮮有發行綠色債券，短短兩年直到2018年，中國佔全球綠色債券發行量18%，整體亞太區綠色債券市場佔全球發行量26.7%。

隨着綠色債券、社會和可持續債券的發行量逐步上升，資產超過1萬億美元以上、主要追蹤亞洲發行的美元計價主權債及公司債券的摩根大通亞洲信貸指數(JACI)，可持續相關資產佔該指數的比重達3.6%。

ESG新趨勢正在改變公司的業務模式，基金經理在投資相關可持續債券時要平衡當中的信貸風險及機會，同時需要考慮ESG因素在亞洲不同地區的獨特性，因此我們認為ESG領域未來仍有兩大因素推動。

首先，市場上ESG數據需要更多的分析及整合研究，由第三方評級機構對可持續資產的評級對ESG可帶來幫助，我們相信ESG整合分析工作有助推動亞洲區內可持續業務發展。

此外，亞洲的企業管治結構有別於世界其他地區，家族企業和國有企業的比例較高，並且股權分布複雜。一直以來，這些因素已被納入信貸分析當中，基金經理亦擔當重要角色，需要對當地本土市場有一定經驗及熟悉程度。

現時全球超過60%的人口居住在亞洲，而且人口急速老齡化。我們預期對可持續方案的公司提供獎勵，可主動發掘該類公司，將ESG議題融入投資組合，支持可持續資產的增長。

宏利投資管理新加坡固定收益主管 Murray Collis

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【股匯攻略】黃金白銀低位有支持

05月22日(五) 13:15

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