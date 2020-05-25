中美科技戰：傳華為要求三星等維持穩定晶片供應

南韓傳媒引述消息報道，中國科技巨企華為約談了兩家南韓晶片製造商三星電子和SK海力士的中國子公司的高層，要求維持穩定的晶片供應，不要顧及美國政府最近的動作。

據了解，華為是三星和SK海力士的五大客戶之一，每年花費約10萬億韓圜從南韓公司購買DRAM和NAND快閃記憶體晶片。

此前，美國總統特朗普禁止任何使用美國設備的晶片製造商，在未經美國政府允許的情況下向華為供貨，令全球供應商面臨的壓力愈來愈大。

雖然存儲晶片製造商不受美國政府的限制，但華為擔心美國政府可能以後將擴大其限制。

報道指出，由於三星電子和SK海力士供應全球超過70%的DRAM內存晶片，美國將其納入行動範圍將威脅華為的生存。

市傳華為正迅速建立存儲晶片庫存，以備不時之需。

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