港股曾瀉逾400點 地產股沽壓重 阿里跌至190元

港股早段再挫逾400點，恒生指數逼近22,500點有支持，一度跟隨內地A股倒升數十點，暫復跌逾200點。國企指數跌40點，主板成交450億港元。

藍籌股個別發展，以香港業務為主的地產及銀行股沽壓持續，恒基地產跌3.2%表現最差；領展、恒生銀行、太古、九龍倉置業、長實、中銀香港及新鴻基地產跌幅介乎2.3%至2.8%。

內需股則反彈，中國旺旺及蒙牛乳業升2.5%及1.8%，是表現最佳兩隻藍籌。內房股中國海外及華潤置地亦升1%。

其他重磅股個別發展，友邦保險跌2%；滙豐控股跌1.4%；中國平安跌0.8%；中國移動除息，股價跌0.4%，合共拖低恒指117點。建設銀行及香港交易所升0.6%及0.8%。

「ATM」三大科網股方面，阿里巴巴績後有沽壓，早段曾挫近4%，低見190.3元，暫跌幅收窄至2.3%。美團點評今日公布首季業績，股價有追捧，暫升4.6%報124元。騰訊先跌後回穩，暫升0.2%。

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，現時投資者宜盡量減輕倉位，畢竟「港版國安法」的影響有多大，市場還未看得透徹，究竟其細節、執行桯度、會否引發走資、以至美國回應等，很多都是未知之數。他指出，投資者「輕倉」之餘，也要留意正持有甚麼股份，例如香港相關股份如地產、金融、收租股，更應避一避，因暫時計算不到對這些行業的衝擊有多大。另一邊廂，如果持有內需消費等國策相關度高股份，現時仍可等一等。

【09:37】港股續瀉逾400點 地產股全線捱沽

香港局勢動盪，港股上周五急瀉逾1,300點後，周一仍未止跌。恒生指數低開204點後跌幅擴至超過400點，至22,500點水平；國企指數跌過百點，至9,300點水平。

暴力示威重現，地產股繼續尋底，太古地產跌近4%；九龍倉置業及新世界發展跌4.2%；新鴻基地產跌3%；信和置業及長實跌近3%。另外，領展跌3.2%；冠君產業信託及泓富產業信託亦挫逾4%，齊創52周新低。

重磅藍籌全線下跌，騰訊跌0.8%；友邦保險跌3.1%；滙豐控股跌2.3%；中國平安跌1.4%；香港交易所跌0.8%；中國移動跌0.7%；建設銀行跌0.3%。

大型科網股個別發展，阿里巴巴績後有沽壓，股價跌3.5%；今日公布季績的美團點評倒升3%；小米集團跌逾2%。

【09:20】恒指續挫204點 友邦瀉逾4%

香港再爆發暴力示威，港股周一(25日)跌勢持續，恒生指數開市挫204點或0.9%，報22,725點；國企指數跌25點或0.27%，報9,400點。

友邦保險急跌4.3%拖低大市，開市報61.25港元。滙豐控股跌0.8%報35.55元。

騰訊跌0.6%報410元；阿里巴巴績後有沽壓，開市跌2.2%報193.7元；美團點評跌1.3%報116.9元。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626