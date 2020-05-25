港股格局：黃偉豪籲「輕倉」　避開「本地薑」

港股周一早段未止跌，恒生指數曾挫逾400點，低見22,519點。

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，現時投資者宜盡量減輕倉位，畢竟「港版國安法」的影響有多大，市場還未看得透徹，究竟其細節、執行桯度、會否引發走資、以至美國回應等，很多都是未知之數。

另外，投資者輕倉之餘，也要留意正持有甚麼股份，例如香港相關股份如地產、金融、收租股，更應避一避，因暫時計算不到對這些行業的衝擊有多大。另一邊廂，如果持有內需消費等國策相關度高股份，現時仍可等一等。

大市方面，現時恒指受制兩萬三關口，並已初步跌穿4月2日的22,756點低位，若未能在這一兩日企穩，恒指或會反覆下試年內低位21,139點。

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