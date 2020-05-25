【全球攬炒】疫情拖累！墨西哥總統料百萬人恐失業

新冠肺炎疫情肆虐全球，墨西哥至今已有近7萬宗確診病例，逾7,300人死亡。該國總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)周日(24日)表示，該國經濟面臨重大挑戰，由於大部分被視為非必需的企業在疫情期間被迫關閉，或致該國多達100萬人口失業，其預測與墨西哥商業協調委員會(CCE)的預測數字一致。

外電報道，奧夫拉多爾認為，隨着6月1日經濟重啟計劃全面啟動，相信就業局勢將有所好轉。另強調，政府已經制訂經濟復甦計劃，預計將可提供200萬個工作崗位，該計劃主要包括「青年建設未來」計劃、城市改善計劃、瑪雅火車項目、多斯博卡斯煉油廠項目，以及「生命播種」計劃等。

然而，墨西哥經濟早在疫情爆發前，便已陷入衰退，多家投行預測，今年該國經濟收縮幅度將高達9%，明年則將逐步復甦。

墨西哥政府上周發布了重啟汽車製造、採礦和建築業的指導方針。今年4月，該國財政部在年度經濟報告中預測，計及疫情的「嚴重」影響在內，今年該國經濟或會收縮3.9%。

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