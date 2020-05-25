【專家點評】周樂樂：避險情緒升溫　關注醫療及內需

過去一周，受新冠疫苗預期落空、華為產業鏈受限制與中美貿易關係緊張等影響，外圍與國內市場氣氛均轉謹慎。一周累計，A股主要指數均收跌，其中，上證50與滬深300指數比中小板、創業板與深證指數跌幅小，顯示避險情緒升溫。申万一級行業中，1個行業上漲，27個行業下跌。相對強是商貿、食品飲料與休閒服務，而跌幅超過5%是電子、綜合、通信與計算機。數據上，反映資金偏好內需刺激預期的消費股，而對於利空較多的科技股偏謹慎。

市場消息面，市場炒作邏輯在於對中美貿易關係緩和的預期落空與疫情對經濟預期偏悲觀。市場對中美貿易關係緊張的擔憂偏悲觀，美國對中國科技行業發展全面打壓。繼無限追溯機制之後，美國推出限制華為新規，利用美國相關技術與華為合作的企業必須先獲得美國批准，這對華為產業鏈幾乎是致命的。

眾所周知，半導體產業鏈由設計軟件、材料與製造全產業鏈的技術幾乎都與美國有關係。國內的半導體設計軟件、材料、設備、代工等均無法滿足華為所需的7nm與5nm，甚至連國內最先進的中芯國際，因為採用美國設備與材料等，無法接華為訂單。這限制令推出華為除了在新規生效前備貨之外，剩下辦法不多。

接下來，除了華為手機產業鏈與電子產品產業鏈相關企業受影響外，中國以及其他國家想利用華為5G技術建設5G通訊的計劃也會重大影響。另外，美國利用瑞幸咖啡事件，對將要去美國上市的中國企業與已在美國上市企業增加融資要求與審查要求等，也是中美關係緊張的體現。當然，某個程度來說，中資在美國上市要求提高的事件與華為事件是商業事件，不能升級國家事件。影響港股與A股的另一件事情是全國人大會議將通過《香港特別行政區維護國家安全法》，消息稱這無須經過香港立法會立法過程，變相為香港立國家安全法。市場擔憂該法律通過後，對香港地區與中美關係造成不確定性。這是香港本地股份大幅下跌重要原因。

另外，市場一直期待新冠肺炎疫苗有效性能出現，5月21日臨床結果打疫苗後仍有感染風險，令市場對疫苗期待落空。除了中國外，全球其他地區疫情仍在持續擴散中，對全球經濟的損害持續加深，讓受疫情重挫的企業面臨更大的生存困境，市場仍無法給予合理的定價。

從投資策略來看，中美關係緊張與疫情持續對經濟與企業的影響正在加深，不利市場走勢。預計A股整體偏弱，結構性行情為主。科技股股短期回調壓力較大，需要迴避。選取標的仍是消費與醫療為主主線，期待醫療投資與內需刺激。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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