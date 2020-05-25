港股格局：李偉傑料22500點有防守力

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股上周五(22日)急跌，今早雖略為喘穩，但相信市場仍未能消除戒心，投資者憂慮若在香港實施國安法，美國或會有進一步制裁行動。走勢上，恒指由3月低位21,139點反彈至24,800點水平，回調幅度的0.5約在23,000點附近，回吐0.618則在22,500點，料在該水平有一定防守力。他又補充，香港政治前景未明，且港股已確認向下突破，技術走勢仍弱，後市有機會下試兩萬二水平，若短線恒指可反彈至兩萬三附近，不妨先行減磅，待低位再撈貨。

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