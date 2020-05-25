港股格局：李偉傑料22500點有防守力
2020年05月25日 10:51
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股上周五(22日)急跌，今早雖略為喘穩，但相信市場仍未能消除戒心，投資者憂慮若在香港實施國安法，美國或會有進一步制裁行動。走勢上，恒指由3月低位21,139點反彈至24,800點水平，回調幅度的0.5約在23,000點附近，回吐0.618則在22,500點，料在該水平有一定防守力。他又補充，香港政治前景未明，且港股已確認向下突破，技術走勢仍弱，後市有機會下試兩萬二水平，若短線恒指可反彈至兩萬三附近，不妨先行減磅，待低位再撈貨。
本地銀行及地產股近日沽壓沉重，如滙豐控股(00005)即市低位見35元水平。李指出，經濟前景不樂觀對滙控構成壓力，而集團不派發股息的決定，亦令股價欠缺反彈誘因，料後市有機會下試32至33至水平，持貨者宜定好止蝕位，上方阻力在38至40元水平。
李又指，阿里巴巴(09988)截至3月底止第4季度純利按年倒退88%，主要因為投資的上市公司證券價格下跌，導致投資淨損失，而非公認會計準則盈利222.87億元人民幣，按年增長11%，好過市場預期。但阿里巴巴後市表現如何，主要視乎美國對中概股上市會否收緊，甚至逼使退市，認為其走勢偏弱，不過由於其仍有「染藍」憧憬，有意追貨的投資者可待股價回落至186至190元水平再考慮。
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