【全球攬炒】法國料負債佔GDP比率將超過115%

法國政府於4月份的預測中，估計負債將佔國內生產總值(GDP)比重的115%。不過，該國預算部部長達爾馬寧(Gerald Darmanin)最新表示，由於新冠肺炎疫情的影響，該國的支出有所增加，而經濟活動減少導致稅收減少，相信債務可能超越政府的預測。

他重申，政府無意通過提高稅收的途徑來減少債務，約有50萬家公司可以從稅收減免措施中受益。

法國自3月17日採取「封城」等一系列管制措施，以遏制疫情擴散，大部分公司和店舖不得不暫時關閉。法國5月11日啟動「解封」後，服務業開始逐步恢復，但餐館、酒吧和大型文化場所目前仍然無法恢復營業。

達爾馬寧稱，受疫情影響的企業的社會保障金將會被免除，總額為30億歐元，其中包括餐飲業、旅遊業、文化和體育業等受疫情衝擊最為嚴重的行業。

事實上，法國今年已經兩次修改預算，計劃在6月出台第三份緊急預算，以應對疫情的影響，包括支持工人和企業的支出。

本月中時，評級機構惠譽將法國的評級展望，下調至「負面」，認為該國面臨的信用評級下調風險升溫，由於疫情，該國今年的公共財政和經濟活動料將顯著惡化。

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