【旅業蕭條】斐濟航空擬削一半員工　其他減薪兩成

斐濟國家航空公司(Fiji Airways)宣布，新冠肺炎疫情危機持續存在，由於當前和可預見的營運情況，有必要及無可避免地對員工進行調整，這將導致預定的國際航空服務進一步中止，公司並要面對未來幾個月收入將近乎零的考驗。

斐濟航空計劃永久裁減其51%的員工，影響758名員工，包括79名外籍飛行員和8名外籍高層的合約已被中止，剩下的員工將永久減薪20%，自6月1日起生效。公司亦正與債權人和飛機出租人談判付款延期，尋求安排更多的債務融資，以抵禦疫情衝擊。

該公司董事總經理兼行政總裁Andre Viljoen認為，長期暫停飛行的悲慘現實，意味着公司大部分員工在現在和可預見的將來根本沒有工作可做。

雖然斐濟航空最近將其國際航班的暫停時間延長至6月底，並正減少7及8月的定期航班。不過Viljoen稱，當今年3月時宣布首批航班暫停飛行時，公司採取了一系列的行動，大部分員工都同意暫時減薪30%至35%。但令人遺憾的是，由於公司所有的國際客運服務均被暫停，即使繼續降低薪金水平，亦不能持續支付在家中不工作的員工的薪金。

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