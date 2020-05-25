【專家點評】麥嘉嘉：內地致力科技發展計劃　可投資...

中美關係漸趨緊張，戰線已由貿易擴展至金融及科技層面。加上本港政治形勢不明朗，市場表現恐慌，恒指波幅指數急升40%至36，創4月初以來高位。據富瑞金融資金流報告截至上周三為止一周的數據顯示，環球股票基金單周錄得72億美元淨流出。市場避險情緒升溫，金價上周五做好，紐約期金收報1,735.5美元，升13.6美元。另外，港元匯價亞洲市早段仍然偏弱，投資者宜注視。策略上，投資者對自己手中的持股長線前景具信心，亦可考慮看空恒指ETF作對沖，亦可考慮買入離現價較遠的恒指熊證，或沽出期指，作為對沖持股風險的工具。

展望本周，市場將關注美國周二公布的4月份新屋銷售數據及美國諮商會消費者信心指數，周三公布俗稱褐皮書的上月聯儲局地區經濟報告，周四公布的4月份耐用品訂單數據，同日內地人大會議亦將閉幕，周五美國將公布4月份個人消費支出及5月份美國密歇根大學消費者信心指數。

在中美摩擦加深背景下，全球產業鏈將受到影響。為增加美國本土就業機會及削弱中國在全球產業鏈中的地位，美國總統特朗普不斷向美企施壓，游說將生產線遷回美國境內。預料美國或推出更多措施迫使更多美企將生產線撤出中國。在疫情衝擊全球產業鏈下，加上美國的打壓，中國經濟今年將受到一定程度的影響。國務院總理李克強在於兩會上發表《政府工作報告》上沒有提出今年經濟增長具體目標，主要以穩就業及穩產業鏈為主。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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