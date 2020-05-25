【專家點評】麥嘉嘉：內地致力科技發展計劃 可投資...
2020年05月25日 11:07
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中美關係漸趨緊張，戰線已由貿易擴展至金融及科技層面。加上本港政治形勢不明朗，市場表現恐慌，恒指波幅指數急升40%至36，創4月初以來高位。據富瑞金融資金流報告截至上周三為止一周的數據顯示，環球股票基金單周錄得72億美元淨流出。市場避險情緒升溫，金價上周五做好，紐約期金收報1,735.5美元，升13.6美元。另外，港元匯價亞洲市早段仍然偏弱，投資者宜注視。策略上，投資者對自己手中的持股長線前景具信心，亦可考慮看空恒指ETF作對沖，亦可考慮買入離現價較遠的恒指熊證，或沽出期指，作為對沖持股風險的工具。
展望本周，市場將關注美國周二公布的4月份新屋銷售數據及美國諮商會消費者信心指數，周三公布俗稱褐皮書的上月聯儲局地區經濟報告，周四公布的4月份耐用品訂單數據，同日內地人大會議亦將閉幕，周五美國將公布4月份個人消費支出及5月份美國密歇根大學消費者信心指數。
在中美摩擦加深背景下，全球產業鏈將受到影響。為增加美國本土就業機會及削弱中國在全球產業鏈中的地位，美國總統特朗普不斷向美企施壓，游說將生產線遷回美國境內。預料美國或推出更多措施迫使更多美企將生產線撤出中國。在疫情衝擊全球產業鏈下，加上美國的打壓，中國經濟今年將受到一定程度的影響。國務院總理李克強在於兩會上發表《政府工作報告》上沒有提出今年經濟增長具體目標，主要以穩就業及穩產業鏈為主。
另一方面，有報道指內地政府或於兩會期間通過規模約1.4萬億美元的科技發展計劃，主要針對由無線網絡到人工智能等各關鍵技術的發展，以減低對美國科技的依賴。至2025年，內地將投資1.4萬億美元於鋪設5G網絡、安裝攝像頭和傳感器、開發人工智能軟件、發展自動駕駛及自動化工廠等。相信人工智能領域將會成為中美之間主要角力戰線之一，料對人工智能開發企業有正面刺激作用。投資者可趁今次回調吸納相關股份或透過相關基金投資以達致長期資本增值。此外，反映中小市值股票的整體表現南方中證五百ETF(03005)，資訊科技行業佔比22%，為權重最大的板塊；而反映中國新基建投資主題的相關行業如5G資訊科技，工業和原材料等，佔指數約30%以上，亦可留意。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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