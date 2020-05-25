港元拆息︰1個月升至1.13厘　連漲4日

2020年05月25日 11:28
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.29厘，結束2連跌；1星期續升至1.01厘；與樓按相關的1個月再升至1.13厘，呈4連升；3個月升至1.35厘。
    25/5/2020
    隔夜 0.29857厘
    1星期 1.01643厘
    2星期 1.04161厘
    1個月 1.13345厘
    2個月 1.25250厘
    3個月 1.35571厘
    6個月 1.51643厘
    12個月 1.68875厘
    22/5/2020
    隔夜 0.34167厘
    1星期 0.86393厘
    2星期 0.89786厘
    1個月 1.01893厘
    2個月 1.18893厘
    3個月 1.28869厘
    6個月 1.38304厘
    12個月 1.53196厘
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