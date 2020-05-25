港元拆息︰1個月升至1.13厘 連漲4日
2020年05月25日 11:28
東網電視更多新聞短片
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.29厘，結束2連跌；1星期續升至1.01厘；與樓按相關的1個月再升至1.13厘，呈4連升；3個月升至1.35厘。
25/5/2020
隔夜 0.29857厘
1星期 1.01643厘
2星期 1.04161厘
1個月 1.13345厘
2個月 1.25250厘
3個月 1.35571厘
6個月 1.51643厘
12個月 1.68875厘
22/5/2020
隔夜 0.34167厘
1星期 0.86393厘
2星期 0.89786厘
1個月 1.01893厘
2個月 1.18893厘
3個月 1.28869厘
6個月 1.38304厘
12個月 1.53196厘
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！