港元拆息︰1個月升至1.13厘　連漲4日

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.29厘，結束2連跌；1星期續升至1.01厘；與樓按相關的1個月再升至1.13厘，呈4連升；3個月升至1.35厘。

25/5/2020

隔夜 0.29857厘

1星期 1.01643厘

2星期 1.04161厘

1個月 1.13345厘

2個月 1.25250厘

3個月 1.35571厘

6個月 1.51643厘

12個月 1.68875厘

22/5/2020

隔夜 0.34167厘

1星期 0.86393厘

2星期 0.89786厘

1個月 1.01893厘

2個月 1.18893厘

3個月 1.28869厘

6個月 1.38304厘

12個月 1.53196厘

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626