【期權攻略】陳偉明：港股向下突破 點樣揸強沽弱？
2020年05月25日 11:30
東網電視更多新聞短片
市場一直期待兩會會有甚麼驚天地泣鬼神的政策支持內地及港股升勢，筆者卻大唱反調認為隨着兩會召開，市場對利好消息的憧憬逐漸減退，焦點將回歸壞消息上並且拖累港股出現急跌營造技術上的第二隻腳。
而筆者近來亦一直向各大傳媒提醒港股即張向下突破近一個半月的上落市格局，並且提醒各位以淡倉為主，做足對沖措施，結果不但美國研發的新冠肺炎疫苗成效被受質疑，中國強推的港區國安法更拖累港股於上周五(22日)急挫近1,400點，失守23,000關。
目前中美貿易戰有機會演變成金融戰，在未有肺炎疫苗之前，各國解封後會否爆發第二波疫情仍然是一大隱憂，而港區國安法很大機會地被正式通過，結論是港股上升空間絕對有限，投資者應該把握機會在港股每次略為反彈之時Short Call 6月份價外大約1,400點恒指期權。
投資者現在才向下單邊追突破做淡，已經錯過最佳時機，只宜用一些有限風險的策略，小注博港股繼續向下。而在美國無限QE下，市場明顯有無限資金追逐個別不受疫情影響的板塊，而科技行業是其中一個代表板塊有能力地不斷創新高。投資者可考慮揸強沽弱，買入納指正向2倍的ＦＬ二華夏納一百(07261)，同時Long Put 6月份價外1,000恒指期權對沖倉位風險。
耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！