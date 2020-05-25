【期權攻略】陳偉明：港股向下突破　點樣揸強沽弱？

市場一直期待兩會會有甚麼驚天地泣鬼神的政策支持內地及港股升勢，筆者卻大唱反調認為隨着兩會召開，市場對利好消息的憧憬逐漸減退，焦點將回歸壞消息上並且拖累港股出現急跌營造技術上的第二隻腳。

而筆者近來亦一直向各大傳媒提醒港股即張向下突破近一個半月的上落市格局，並且提醒各位以淡倉為主，做足對沖措施，結果不但美國研發的新冠肺炎疫苗成效被受質疑，中國強推的港區國安法更拖累港股於上周五(22日)急挫近1,400點，失守23,000關。

目前中美貿易戰有機會演變成金融戰，在未有肺炎疫苗之前，各國解封後會否爆發第二波疫情仍然是一大隱憂，而港區國安法很大機會地被正式通過，結論是港股上升空間絕對有限，投資者應該把握機會在港股每次略為反彈之時Short Call 6月份價外大約1,400點恒指期權。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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