【高盛推介】阿里績後下挫3%　趁低留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(22日)失守200港元，收市跌約3.9%。周一(25日)早段繼續下跌，跌逾2%落後大市。該股上周五收市後公布今年3月止的年度業績，期內收入及純利達5,097.11億及1,492.63億元人民幣，按年升35%及70%，符合市場預期。有券商在阿里公布業績後上調其目標價至273元。

觀察個股認股證資金流向，可見近日資金轉向部署認購證，上周四(21日)及上周五共錄得約2,080萬元資流入。而認沽證則於過去5個交易日共錄得約460萬元資金流入。進而觀察今早即市資金流向，則見資金流入認購證部署反彈。

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