【瑞銀推介】市場現沽壓　參考恒指牛熊證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：中美關係因新冠肺炎疫情再次緊張，而兩會有意落實推行「港版國安法」更將市場不安的情緒推至頂峰。上周四(21日)晚道指沒有明顯下跌，不過恐慌情緒上周五(22日)在港股持續蔓延，港股輕微低開500點後持續向下，跌穿23,000點後更下試22,900點水平，跌勢整日未有緩和迹象。

另外，新經濟股已陸續公布業績，周一美團點評亦派發成績表。美團近周一直衝高勢不可擋，曾升穿130港元。股價因疫情影響在3月曾跌至70元左右，但隨着疫情有所紓緩，內地城市陸續復工復課，美團在3月時已出現明顯反彈，憧憬到店、出遊業務會隨疫情紓緩復甦，股價再上揚，低位至今升超過8成。上周五大市回落，美團亦跌穿120元，資金流入美團購搏股價反彈。

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