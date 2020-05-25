【瑞銀推介】市場現沽壓 參考恒指牛熊證
2020年05月25日 12:30
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瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：中美關係因新冠肺炎疫情再次緊張，而兩會有意落實推行「港版國安法」更將市場不安的情緒推至頂峰。上周四(21日)晚道指沒有明顯下跌，不過恐慌情緒上周五(22日)在港股持續蔓延，港股輕微低開500點後持續向下，跌穿23,000點後更下試22,900點水平，跌勢整日未有緩和迹象。
根據瑞銀於上周五的即市資金流紀錄，資金非常積極流入恒指牛證，而且由於早段時間恒指低開只有數百點，投資揀選的收回水平都非常進取，多為23,000點之上，所以有大量牛證被強制收回。由於市場增添大量不明朗因素，如投資者看好恒指反彈亦應考慮收回價較遠的牛證選擇，如投資者看好恒指，可留意恒指牛證(51756)，收回價22,000點，2022年10月到期，有效槓桿約29倍。
相反，如投資者看淡恒指，可留意熊證(68826)，收回價23,900點，2020年10月到期，有效槓桿約15倍。
另外，新經濟股已陸續公布業績，周一美團點評亦派發成績表。美團近周一直衝高勢不可擋，曾升穿130港元。股價因疫情影響在3月曾跌至70元左右，但隨着疫情有所紓緩，內地城市陸續復工復課，美團在3月時已出現明顯反彈，憧憬到店、出遊業務會隨疫情紓緩復甦，股價再上揚，低位至今升超過8成。上周五大市回落，美團亦跌穿120元，資金流入美團購搏股價反彈。
如投資者看好美團，可留意認購證(29775)，行使價152.98元，2020年12月到期，有效槓桿約5.6倍。相反，如投資者看淡美團，可留意認沽證(29531)，行使價104.88元，2020年11月到期，有效槓桿約4.3倍。
免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。
牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應了解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或市場參與者。© UBS 2020。版權所有。
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