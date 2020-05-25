【瑞通推介】美團逆市升　即市資金開牛

2020年05月25日 12:44
  • 東網電視
    更多新聞短片
    (中新社圖片)
    瑞通認股證牛熊證銷售部：美股假期前夕窄幅上落，道指上周五(22日)收報24,465點，跌8點或0.04%，全周計則升3.3%。美股周一(25日)假期休市。
    投資者憂慮香港政經動盪加劇中美關係緊張，恒指上周五最多瀉1,401點，收市報22,930點，跌1,349點或5.5%。周一早段走勢波動，開市後曾跌逾400點，跌至22,500點的水平，其後曾由即市低位迅速倒升近450點，惟之後再次偏軟。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾3.1億港元(下同)，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4.1億元，反映大量資金預期恒指急挫過後將見技術性反彈。上周五其牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。
    周一公布首季業績的美團點評，上周五下挫7.1%收市，報118.5元，近兩個月以來首次收於10天線以下。該股周一早段先跌後回升，低位守116元，其後拗腰由低位反彈超過6%，重上123元之上水平，下方留意約112元的20天線支持力度。美團在3月底時指出疫情將影響集團首季收入，或按年錄得負增長及經營虧損，不過股價由當時的90元以下，逐步升至上周的131.4元的上市高位，升幅近50%，現時則由高位累跌收窄至不足一成。有853萬元在上周五淨流入其好倉，淡倉同日則有超過1,400萬元淨流出。
    騰訊控股上周五大跌21元，收報412.4元，一舉跌穿10天和20天線，但4.8%的跌幅小於大市。周一早段繼續回落，曾跌逾1%，低見406元，其後轉升，推動大市向上，於415元附近徘徊。該股上周五錄得5.57億元北水淨流入。輪證資金流方面，上周五有7,900萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有6,300萬元淨流出。
    市場氣氛不穩，另一隻恒指重磅股友邦保險上周五重挫9.4%，以全日最低位64元收市，重回3月下旬水平，並結束五連升走勢。周一早段繼續向下尋底，一度下挫逾4%，回至61.25元之兩個月低位，其後跌幅收窄至約1.5%，於63元左右徘徊，向下留意年內低位60元附近能否建立支持。上周五有867萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有605萬元淨流出。
    兩會正在舉行，另國際指數編製公司富時羅素公布，將A股納入因子由目前的17.5%提升至25%。A股上周五跌幅相對港股溫和，南方A50上周五下跌2.7%，收報13.46元，跌穿50天線。周一早段微升，於13.5元附近徘徊，下方支持留意月初低位13.28元。分別有11萬和130萬元在上周五淨流出其好倉和淡倉。
    瑞通相關認股證之選擇：
    美團輕微價外、中短期購證(20615)，行使價131.1元，2020年10月到期，實際槓桿6倍。價外、中短期沽證(27666)，行使價97.53元，2020年9月到期，實際槓桿5.9倍。
    騰訊輕微價外、中短期購證(26127)，行使價451.08元，2020年9月到期，實際槓桿9.1倍。貼價、中短期沽證(26698)，行使價395.68元，2020年9月到期，實際槓桿6.7倍。
    南方A50輕微價外、中短期購證(14465)，行使價15.27元，2020年8月到期，實際槓桿15.1倍。價內、中短期沽證(26216)，行使價13.5元，2020年11月到期，實際槓桿4.6倍。
    阿里輕微價外、中短期購證(23447)，行使價222.88元，2020年9月到期，實際槓桿8.9倍。輕微價外、短期沽證(23203)，行使價182.08元，2020年7月到期，實際槓桿8.6倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(68886)，收回價22,210點，槓桿比率33.5倍。熊證(51619)，收回價24,238點，槓桿比率10.9倍。
    美團牛證(66617)，收回價115.95元，槓桿比率13.9倍。熊證(56123)，收回價134.9元，槓桿比率7.1倍。
    騰訊牛證(69466)，收回價401.6元，槓桿比率26.6倍。熊證(51617)，收回價425.45元，槓桿比率22.2倍。
    友邦牛證(58172)，收回價58.5元，槓桿比率12倍。熊證(66579)，收回價72.99元，槓桿比率5.1倍。
    南方A50牛證(67673)，收回價12.9元，槓桿比率19.8倍。熊證(67682)，收回價14.88元，槓桿比率7倍。
    阿里牛證(61942)，收回價184.9元，槓桿比率15.6倍。熊證(54015)，收回價212.9元，槓桿比率8.8倍。
    新地牛證(51391)，收回價80.8元，槓桿比率8.8倍。熊證(69445)，收回價107.8元，槓桿比率3.8倍。
    免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
    －－－－－
    Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
    請即致電：5133 0626
    https://wa.me/85251330626
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！