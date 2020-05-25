【瑞通推介】美團逆市升　即市資金開牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股假期前夕窄幅上落，道指上周五(22日)收報24,465點，跌8點或0.04%，全周計則升3.3%。美股周一(25日)假期休市。

投資者憂慮香港政經動盪加劇中美關係緊張，恒指上周五最多瀉1,401點，收市報22,930點，跌1,349點或5.5%。周一早段走勢波動，開市後曾跌逾400點，跌至22,500點的水平，其後曾由即市低位迅速倒升近450點，惟之後再次偏軟。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾3.1億港元(下同)，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4.1億元，反映大量資金預期恒指急挫過後將見技術性反彈。上周五其牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

周一公布首季業績的美團點評，上周五下挫7.1%收市，報118.5元，近兩個月以來首次收於10天線以下。該股周一早段先跌後回升，低位守116元，其後拗腰由低位反彈超過6%，重上123元之上水平，下方留意約112元的20天線支持力度。美團在3月底時指出疫情將影響集團首季收入，或按年錄得負增長及經營虧損，不過股價由當時的90元以下，逐步升至上周的131.4元的上市高位，升幅近50%，現時則由高位累跌收窄至不足一成。有853萬元在上周五淨流入其好倉，淡倉同日則有超過1,400萬元淨流出。

騰訊控股上周五大跌21元，收報412.4元，一舉跌穿10天和20天線，但4.8%的跌幅小於大市。周一早段繼續回落，曾跌逾1%，低見406元，其後轉升，推動大市向上，於415元附近徘徊。該股上周五錄得5.57億元北水淨流入。輪證資金流方面，上周五有7,900萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有6,300萬元淨流出。

市場氣氛不穩，另一隻恒指重磅股友邦保險上周五重挫9.4%，以全日最低位64元收市，重回3月下旬水平，並結束五連升走勢。周一早段繼續向下尋底，一度下挫逾4%，回至61.25元之兩個月低位，其後跌幅收窄至約1.5%，於63元左右徘徊，向下留意年內低位60元附近能否建立支持。上周五有867萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有605萬元淨流出。

兩會正在舉行，另國際指數編製公司富時羅素公布，將A股納入因子由目前的17.5%提升至25%。A股上周五跌幅相對港股溫和，南方A50上周五下跌2.7%，收報13.46元，跌穿50天線。周一早段微升，於13.5元附近徘徊，下方支持留意月初低位13.28元。分別有11萬和130萬元在上周五淨流出其好倉和淡倉。

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