【高盛推介】美團點評輪證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評上周五(22日)跌約7.1%。周一(25日)早段則低開約1.4%後逆市反彈，高見125港元。該股周一公布今年首季業績，市場預期期內虧損介乎13.93億至19.57億元人民幣，較去年同期虧損收窄2.8%至擴大36.6%。然而多間券商仍給予美團看好投資評級，目標價最高153元。

觀察個股認股證資金流向，可見上周三(20日)至上周五皆錄得資金流入認購證，合共約1,780萬元。而認沽證則於上周5個交易日共錄得約870萬元資金流入。牛熊證方面，則見熊證於上周5個交易日共錄得約460萬元資金流入。

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