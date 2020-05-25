【大行報告】花旗料港失業率升至6.5%　或降GDP預測

香港局勢不穩，花旗報告指出，留意到國際關係方面，有部分美國參議院提出因應本港局勢對中國進行制裁，如美國有機會撤銷1992年所定立的《美國—香港政策法》，美國已指會每年審視本港情況。

該行估計，本港短期仍可維持其獨特地位，但假設相關特殊地位有變，按去年所作情境分析，估計對通過貨物貿易上不會明顯受影響，但或對服務貿易帶來明顯影響，如交通、旅遊及商業服務，且會潛在影響商業信心及美國企業削減本港分部的風險。

花旗預料，本港全年國內生產總值(GDP)將按年下滑4.6%，今年第二季及第三季的本地需求仍將疲弱，而來自旅遊、零售及款待行業職位亦將減少，相信本港失業率會進一步升至6.5%。

該行稱，此前對本港經濟基本情境預測，已考慮到會受本港社會事件於9月立法會選舉前的影響，預計經濟復甦將推遲，且留意到局勢發展或會引來更多抗議活動，該行留意是否有需要進一步下調本港第三季及今年GDP預測。

近日港滙走弱，該行認為，或反映本港政治及經濟中期存在不確定性，但仍有信心當局會維持聯繫滙率，估計港匯在未來6至12個月會跌至7.77水平。

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