中美科技戰：中芯技術落後2代以上　難代替台積電

報道指出，在中國政府支持下，中芯國際旗下上海工廠計劃把目前14納米製程的半導體月產能6,000片，提高至3.5萬片，而為了提高半導體性能，製程將降至12納米；此外，中芯已決定在上海科創板上市，擬籌250億元人民幣資金，將2020財政年度的投資額提高至43億美元。

業內人士認為，中芯透過籌措資金等一系列行動後，按8吋晶圓換算，2020年底的月產能將較2019年底提高約兩成。數據顯示，中芯2019年底月產能為44.85萬片。

報道指出，中芯目標似乎是代替台積電來承接華為訂單，惟這兩家企業在技術水平、規模上存在巨大差距，台積電的最尖端產品採用5納米製程技術，不少評價認為中芯的技術落後2代以上，而製程與半導體的性能直接相關，中芯的晶片組被認為不能用於智能手機的最高端機型，若台積電全面停止向華為供貨，估計中芯只能代替部分半導體生產。

最後，報道指美國總統特朗普政府將華為的新制裁措施設定120天緩衝期，估計美國已看清中國半導體自製步伐緩慢，有意將其用作貿易談判的籌碼，而中國也暗示要對波音、高通、蘋果公司等美國企業採取對抗措施。在半導體問題上，中美可能會繼續展開較量。

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