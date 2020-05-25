【全球攬炒】德國首季經濟縮2.2%陷衰退　次季更差

外國傳媒報道，德國聯邦統計局周一(25日)表示，受疫情和3月中旬實施的封城措施影響，德國首季國內生產總值(GDP)出現2009年金融危機以來最大降幅，並進入衰退，證實了初步估計。

與先前宣布的初值一致，統計局指出，德國首季GDP終值為-2.2%，這是德國統一以來第2大單季跌幅，僅次於2009年首季所創的-4.7%。

經濟學家預計，德國第2季GDP降幅將更大，因4月德國經濟萎縮情況已更嚴重，直到5月才出現了一些見底的初步迹象。

德國政府已投入超過1萬億歐元支持家庭和企業，並且正在制定計劃，以促進經濟復甦。德國央行表示，隨着封鎖措施逐步解除，經濟預計在本季見底，但央行也警告前景的不確定性依然很高。

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