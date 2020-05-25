【市後重點睇】人幣弱企7.15水平 美股休市
2020年05月25日 16:15
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美匯指數進一步升上99.93，港匯見7.7559，離岸人民幣(CNH)弱見7.1587，歐元處1.0880關，英鎊報1.2171。金價企1,728美元。布油見35.16美元，紐油企33.49美元。道指期貨上升102點，美股周一休市。
●經過上周五急瀉逾千三點後，恒生指數周一收市報22,952點，倒升22點。國企指數收報9,465點，升39點，主板成交1,182億港元。憧憬「中概股」回流，香港交易所升6.18%，收報275元，為全日高位。https://bit.ly/2B1ZrSJ
●A股快報：滬綜指收升4點，外資淨買入21億人民幣。
●亞洲股市：日股收升逾300點，澳股漲逾2%。
●人民幣速遞：中間價跌至7.1209，創逾十二年低位。
●新冠肺炎：UNIQLO擬夏季推出口罩，用招牌材料...
●攻內地市場！雀巢擬投資逾7億擴廠房，年底推人造肉產品。
●【旅業蕭條】斐濟航空擬削一半員工，其他減薪兩成。
●【全球攬炒】
-法國料負債佔GDP比率將超過115%。
-疫情拖累！墨西哥總統料百萬人恐失業。
-德國首季經濟縮2.2%陷衰退，次季更差。
●【全球救市】日本擬推規模7.2萬億元救助計劃。
●中美科技戰：
-傳華為要求三星等維持穩定晶片供應。
-中芯料難代替台積電。
●傳中國零售集團物美正考慮赴港上市。
●【香港沉淪】恒生指數市盈率淪為「低收入地區」。
●【大行報告】花旗料港失業率升至6.5%，或降GDP預測。
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